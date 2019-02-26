2019-02-26T15:09:43+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области водитель «ГАЗа» врезался в стоящий грузовик «МАН»

С различными травмами мужчина был госпитализирован
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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25 февраля в 05.14 на 141 км дороги М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 39-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ», по предварительной информации, наехал на стоящий грузовик «Man», под управлением 51-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ГАЗ». С различными травмами он был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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