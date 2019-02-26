2019-02-26T13:18:46+03:00
Происшествия

В Туле двое мужчин похищали из грузовиков аккумуляторы

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
Мария ВЛАСОВА
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В Скуратовском микрорайоне Тулы двое местных жителей украли из грузовиков четыре аккумуляторные батареи. Нанесенный ущерб составил 54 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в краже. 31-летний безработный ранее судимый местный житель и его такой же 41-летний подельник были доставлены в отдел для разбирательства. Полицейские выясняют все детали их противоправной деятельности. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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