Туляки могут принять участие в акции «Мы - наследники Победы»
К 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот» в столице будет построен Главный военный Храм Вооруженных сил РФ.
Частью храмового комплекса станет «Дорога памяти» - интерактивная площадка, на которой можно будет увидеть фотографию и краткий рассказ о подвиге своего деда или прадеда - участника Великой Отечественной войны.
В рамках акции «Мы - наследники Победы» под девизом «Расскажи историю своих предков» любой желающий может поделиться историями своих родственников, сражавшихся за Родину, а также материалами из домашних фотоархивов.
Собранные в течение акции материалы будут увековечены в галерее «Дороги памяти» и станут ее непосредственным содержанием.
Для участия в акции необходимо заполнить электронную форму на сайте fondvoskresenie.ru во вкладке «Мы - наследники Победы».
ИСТОЧНИК KP.RU