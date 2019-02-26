Туляки могут принять участие в акции «Мы - наследники Победы»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-26T11:49:48+03:00

Любой желающий может поделиться историями своих родственников, сражавшихся за Родину

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К 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот» в столице будет построен Главный военный Храм Вооруженных сил РФ.

Частью храмового комплекса станет «Дорога памяти» - интерактивная площадка, на которой можно будет увидеть фотографию и краткий рассказ о подвиге своего деда или прадеда - участника Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Мы - наследники Победы» под девизом «Расскажи историю своих предков» любой желающий может поделиться историями своих родственников, сражавшихся за Родину, а также материалами из домашних фотоархивов.

Собранные в течение акции материалы будут увековечены в галерее «Дороги памяти» и станут ее непосредственным содержанием.

Для участия в акции необходимо заполнить электронную форму на сайте fondvoskresenie.ru во вкладке «Мы - наследники Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU