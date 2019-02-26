2019-02-26T11:21:35+03:00
Происшествия

В Тульской области столкнулись "ВАЗ-2107" и "ПАЗ"

В ДТП пострадал человек
Мария ВЛАСОВА
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26 февраля в г. Щекино на ул. Энергетиков столкнулись "ВАЗ-2107" и "ПАЗ". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 07:54.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавший.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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