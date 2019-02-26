В Тульской области столкнулись "ВАЗ-2107" и "ПАЗ"
В ДТП пострадал человек
Изменить размер текста:
26 февраля в г. Щекино на ул. Энергетиков столкнулись "ВАЗ-2107" и "ПАЗ". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 07:54.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавший.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU