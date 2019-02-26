2019-02-26T09:52:41+03:00
Общество

В Туле вышла в свет историко-культурная энциклопедия

Книга издана в рамках подготовки празднования в 2020 году 500-летие возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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25 февраля в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялась презентация «Тульской историко-культурной энциклопедии».

Книга издана в рамках подготовки празднования в 2020 году 500-летие возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Над изданием работали ученые ТГПУ им. Л. Н. Толстого, научные сотрудники музеев, государственного архива, областных библиотек, краеведы.

На 750 страницах научно-справочного издания представлено около 300 статей по истории тульских музеев, библиотек, архива, крупнейших и легендарных предприятий, культурных центров, малых городов и поселений.

Многие иллюстрации издания публикуются впервые. Книга будет полезна специалистам-историкам, преподавателям и студентам, учителям и школьникам, сотрудникам учреждений культуры, туристических центров и фирм, и всем, кто интересуется историей духовной и материальной культуры Тульского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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