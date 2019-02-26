Более 1200 тульских компаний решили быть в плюсе с «Ростелекомом»

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-26T09:14:57+03:00

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Комплексное решение «Быть в плюсе» «Ростелекома» выбрали свыше 1200 предприятий малого и среднего бизнеса Тульской области.

Предложение ведущего провайдера цифровых сервисов включает доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и один из цифровых сервисов: «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное телевидение для бизнеса», «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение» или «СМС Реклама».

Основное преимущество решения «Быть в плюсе» – это возможность выбора необходимых сервисов одним пакетом с оплатой услуг по единому счёту. Это помогает бизнесу экономить средства и время. Кроме того, «Ростелеком» поддерживает электронный документооборот, что позволяет оперативно проводить расчеты.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Нашей компании доверяют сотни частных и корпоративных клиентов в Тульском регионе. Цифровые решения и облачные продукты «Ростелекома» помогают им решать бизнес-задачи, не отвлекаясь на создание собственной телеком-инфраструктуры. Для успешного развития малого и среднего предпринимательства мы предлагаем недорогие и эффективные инструменты коммуникации со своей клиентской базой. Таких инструментов у нас очень много – от “СМС-рекламы” до “Виртуальной АТС”».

С помощью услуги «СМС Реклама» клиент может самостоятельно организовать информационную рассылку SMS через удобный WEB-интерфейс (sms.rt.ru). Детальная настройка параметров SMS-рассылок обеспечивает контакт с потенциальным потребителем, что обходится в разы дешевле использования других рекламных инструментов.

«Виртуальная АТС» (ВАТС) позволяет подключить до ста линий к одному телефонному номеру, создать интеллектуальное голосовое меню для снижения нагрузки на секретаря, разделить поступающие звонки на категории и многое другое. Развёртывание ВАТС не требует прокладки проводов и настройки оборудования: достаточно иметь компьютер с доступом в интернет. Cервис даёт возможность объединить территориально распределенные офисы в единую телефонную сеть без монтажных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU