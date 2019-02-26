2019-02-26T08:52:56+03:00
Общество

В Туле по ул. Менделеевской ограничат остановку и движение транспорта

Мера вводится на период проведения Всероссийского совещания с руководителями органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования
Мария ВЛАСОВА
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27-28 февраля с 06:00 до 22:00 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская, на площади Ленина будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

Мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения в Туле Всероссийского совещания Рособрнадзора в сфере образования. Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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