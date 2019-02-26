В Тульской области дотла сгорели две хозяйственные постройки

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-26T08:10:44+03:00

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25 февраля в Донском на ул. Школьной загорелись две хозяйственные постройки. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:43.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии в 23:54, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 00:00. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Хозяйственные постройки выгорели внутри, сгорела и обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU