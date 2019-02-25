2019-02-25T16:59:50+03:00
Происшествия

В Туле мужчина и женщина попались на краже детской коляски из припаркованного авто

Приговором суда каждому из них назначено наказание
Виктория ЯКУШИНА
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29-летние мужчина и женщина - жители Тулы - признаны виновными в краже.

Как сообщили в прокуратуре региона, вечером 3 декабря 2018 года, туляки находились на неохраняемой автостоянке спортивного комплекса «Новое поколение» на улице Металлургов в Туле. Там из чужого легкового автомобиля они похитили детскую коляску. Ущерб составил 10 000 рублей.

В судебном заседании осужденные признали свою вину в краже.

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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