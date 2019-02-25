Масленица 2019 в Туле: широкие гуляния, масленичный столб, хоккей в валенках и блины

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-25T16:07:12+03:00

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Масленица в Туле стартует в Туле уже с 26 февраля. Для туляков и гостей города пройдут выставки, концерты, квесты, праздники двора, народные гуляния.

А 10 марта, с 12:00 до 15:00, основными городскими площадками для проводов русской зимы станут Казанская и Пролетарская набережные.

Гостей оружейной столицы и горожан ждут широкие гуляния, традиционные игры и забавы, веселые старты, масленичный столб, хоккей в валенках и, конечно, блины.

Все желающие смогут принять активное участие в играх и конкурсах, мастер-классах, познакомиться с традициями и обычаями.

ИСТОЧНИК KP.RU