Масленица 2019 в Туле: широкие гуляния, масленичный столб, хоккей в валенках и блины
Главные масленичные гуляния в Туле пройдут 10 марта
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Масленица в Туле стартует в Туле уже с 26 февраля. Для туляков и гостей города пройдут выставки, концерты, квесты, праздники двора, народные гуляния.
А 10 марта, с 12:00 до 15:00, основными городскими площадками для проводов русской зимы станут Казанская и Пролетарская набережные.
Гостей оружейной столицы и горожан ждут широкие гуляния, традиционные игры и забавы, веселые старты, масленичный столб, хоккей в валенках и, конечно, блины.
Все желающие смогут принять активное участие в играх и конкурсах, мастер-классах, познакомиться с традициями и обычаями.
ИСТОЧНИК KP.RU