Толщина льда на Оке в Тульской области уменьшается

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-25T16:02:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за повышения среднесуточной температуры воздуха в последние дни толщина льда на реке Ока в Тульской области уменьшается, средняя толщина льда на данный момент составляет 15-20 см.

Для предупреждения происшествий на воде инспекторы Алексинского инспекторского участка ГИМС Валентина Рябчикова и Дмитрий Бабкин совместно с сотрудниками МО МВД России «Алексинский», Гостехнадзора провели патрулирование мест массового выхода людей на лед.

- Местами на поверхности льда уже проступает вода. Передвигаться по такому льду крайне опасно! В настоящее время для патрулирования на водных объектах мы используем судно на воздушной подушке Хивус-10, которое позволяет близко подойти к участкам с открытой водой, а в случае необходимости быстро оказать помощь людям, терпящим бедствие, - отмечает Дмитрий Бабкин.

Вдоль городской черты достаточно много участков, где производится сброс теплых вод, а это крайне негативно влияет на толщину льда и образование промоин у берега.

Главное управление МЧС России по Тульской области настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила:

- убедитесь в безопасной толщине льда интересующего водоема;

- используйте пешни для проверки толщины льда: если вы легко пробиваете лед пешней, значит дальше следовать по льду опасно;

- обеспечьте личную безопасность. Отправляясь на рыбалку, имейте с собой спасалки. Это две рукоятки, удобно ложащиеся в ладонь, в каждой рукоятке встроен металлический штырь. Они помогут, если вы провалились под лед;

- уделите внимание профилактике переохлаждения организма. Особенно надежно нужно защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук;

- разъясните своим детям об опасности нахождения на водоемах в зимний период! Не оставляйте их без присмотра!

Единый телефон службы спасения - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU