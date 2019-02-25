В девятиэтажке по Новомосковской в Туле произошел пожар
Причина произошедшего устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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25 февраля 2019 года, в 12:26 в службу спасения сообщили о пожаре в девятиэтажном доме на улице Новомосковская ГО Тула.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-19, по один расчет ПСЧ-1 и автолестница для работ на верхних этажах здания.
Пламя удалось погасить за 4 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия обгорели провода в электрощитовых на лестничных площадках.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU