В девятиэтажке по Новомосковской в Туле произошел пожар

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-25T15:39:48+03:00

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25 февраля 2019 года, в 12:26 в службу спасения сообщили о пожаре в девятиэтажном доме на улице Новомосковская ГО Тула.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-19, по один расчет ПСЧ-1 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорели провода в электрощитовых на лестничных площадках.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU