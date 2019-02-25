На нескольких улицах Тулы временно отключат светофоры

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-25T15:12:32+03:00

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26 февраля 2019 года, с 9:00 до 17:00, в Туле будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Льва Толстого и Староникитской.

Также, 27 февраля, с 9:00 до 17:00 будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Рязанской в районе д. 1 и Волоховской.

Кроме того, 28 февраля, с 9:00 до 17:00 будут отключены светофорные объекты на улице Октябрьской в районе остановки «Аэропорт».

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».

ИСТОЧНИК KP.RU