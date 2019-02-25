В Туле продолжается рейтинговое голосование за общественные пространства

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-25T14:51:39+03:00

Тулякам на выбор предложены пять территорий [презентация]

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С 20 февраля в Туле проходит рейтинговое голосование за общественные пространства, которые благоустроят по программе «Формирование современной городской среды» в 2020 году.

Конкурсная комиссия отобрала пять пространств, которые могут быть благоустроены. Тулякам на выбор предложены:

- второй этап благоустройства Кировского сквера.

Кировский сквер

- общественное пространство в районе улицы Менделеевской,

Общественное пространство в районе улицы Менделеевской

- площадь перед Городским концертным залом,

Площадь перед Городским концертным залом

- общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов,

Общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов

- общественное пространство в Центральном переулке.

Общественное пространство в Центральном переулке

Проголосовать горожане могут до 27 февраля. Голоса принимаются на портале «Открытый регион 71», а также на сайте администрации города Тулы.

Кроме того, оставить свой голос можно, посетив счетные территориальные участки в главных управлениях по территориальным округам. Дополнительно организованы выездные участки на крупных предприятиях города

Итоги рейтингового голосования будут подведены 1 марта 2019 года на заседании общественной муниципальной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU