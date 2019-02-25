2019-02-25T14:51:39+03:00
Общество

В Туле продолжается рейтинговое голосование за общественные пространства

Тулякам на выбор предложены пять территорий [презентация]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 20 февраля в Туле проходит рейтинговое голосование за общественные пространства, которые благоустроят по программе «Формирование современной городской среды» в 2020 году.

Конкурсная комиссия отобрала пять пространств, которые могут быть благоустроены. Тулякам на выбор предложены:

- второй этап благоустройства Кировского сквера.

Кировский сквер

Кировский сквер

- общественное пространство в районе улицы Менделеевской,

Общественное пространство в районе улицы Менделеевской

Общественное пространство в районе улицы Менделеевской

- площадь перед Городским концертным залом,

Площадь перед Городским концертным залом

Площадь перед Городским концертным залом

- общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов,

Общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов

Общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов

- общественное пространство в Центральном переулке.

Общественное пространство в Центральном переулке

Общественное пространство в Центральном переулке

Проголосовать горожане могут до 27 февраля. Голоса принимаются на портале «Открытый регион 71», а также на сайте администрации города Тулы.

Кроме того, оставить свой голос можно, посетив счетные территориальные участки в главных управлениях по территориальным округам. Дополнительно организованы выездные участки на крупных предприятиях города

Итоги рейтингового голосования будут подведены 1 марта 2019 года на заседании общественной муниципальной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Масленица 2019 в Туле: широкие гуляния, масленичный столб, хоккей в валенках и блины
Толщина льда на Оке в Тульской области уменьшается
В девятиэтажке по Новомосковской в Туле произошел пожар
На нескольких улицах Тулы временно отключат светофоры
Юрий Цкипури проголосовал за благоустройство общественного пространства
Стадион "Арсенал" закрыли для матчей РПЛ: как газон выглядит сейчас
В ДТП с "Фольксвагеном" и "Ладой" в Алексине пострадала женщина
В ДТП на Максимовского в Туле пострадал восьмилетний ребенок
В Тульской области 14-летний мальчик попал под машину, катаясь с горки
Под Тулой "Киа" протаранила отбойник: пострадали двое
За неделю в Туле произошло 163 ДТП
Тулячка стала жертвой друга-вора
В Тульской области прошел II Тульский лыжный марафон
«Ростелеком» организовал для тульских школьников уроки Безопасного интернета
В Туле прошел финал Первенства по мини-футболу памяти воина-интернационалиста Александра Чихирева
Туляки увидели трофейную технику и вооружение из районов боевых действий в Сирии
Тульский государственный университет и компания Essity запустили совместную магистерскую программу
На трассе в Тульской области столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавший
На улице Академика Павлова удалили 10 аварийных деревьев