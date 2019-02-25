В Туле продолжается рейтинговое голосование за общественные пространства
С 20 февраля в Туле проходит рейтинговое голосование за общественные пространства, которые благоустроят по программе «Формирование современной городской среды» в 2020 году.
Конкурсная комиссия отобрала пять пространств, которые могут быть благоустроены. Тулякам на выбор предложены:
- второй этап благоустройства Кировского сквера.
Кировский сквер
- общественное пространство в районе улицы Менделеевской,
Общественное пространство в районе улицы Менделеевской
- площадь перед Городским концертным залом,
Площадь перед Городским концертным залом
- общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов,
Общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов
- общественное пространство в Центральном переулке.
Общественное пространство в Центральном переулке
Проголосовать горожане могут до 27 февраля. Голоса принимаются на портале «Открытый регион 71», а также на сайте администрации города Тулы.
Кроме того, оставить свой голос можно, посетив счетные территориальные участки в главных управлениях по территориальным округам. Дополнительно организованы выездные участки на крупных предприятиях города
Итоги рейтингового голосования будут подведены 1 марта 2019 года на заседании общественной муниципальной комиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU