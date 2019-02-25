Юрий Цкипури проголосовал за благоустройство общественного пространства

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-25T14:34:28+03:00

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До 27 февраля в Туле организовано рейтинговое голосование за общественные пространства, которые благоустроят по программе «Формирование современной городской среды» в 2020 году. Конкурсная комиссия выбрала пять пространств, которые могут быть благоустроены. Это второй этап благоустройства Кировского сквера, общественное пространство в районе улицы Менделеевской, площадь перед Городским концертным залом, общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов, общественное пространство в Центральном переулке.

В здании Зареченского территориального округа, где открылся один из пунктов голосования, в понедельник, 25 февраля, свой выбор сделал Глава города Тулы Юрий Цкипури.

– Я сегодня проголосовал за общественное пространство по ул. Менделеевской – это территория от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской. Проект по благоустройству выполнен в современном стиле. Здесь появятся арт-объекты, скамейки, заменят тротуарное покрытие, организуют парковочное пространство. Предполагается использовать новые материалы, – рассказал мэр. – Ул. Менделеевская – важный объект. С реализацией данного проекта здесь появится еще одно место притяжения для туляков и гостей города. Оно находится рядом с Казанской набережной и ул. Металлистов. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Туле проводятся работы по ревитализации исторического центра. Реконструкция набережной, которая была проведена по инициативе и при поддержке главы региона, дала новый импульс развитию всего исторического центра Тулы. Благоустройство коснулось улиц, прилегающих к нему, теперь же границы еще больше расширились вплоть до ул. Пирогова (до Центрального рынка).

По мнению Юрия Цкипури, голосование – самый действенный способ выявления общественного мнения относительно будущего развития нашего города.

– Чем активнее туляки проявят себя, тем объективнее будет результат. А значит средства направят именно на те объекты, в которых жители нуждаются больше всего. В 2018 году в рамках проекта благоустроили Студенческий и Болдинский скверы. Причем, напомню, что сами объекты и названия также определяли жители путем голосования. В этом году в планах городских властей реконструировать Кировский сквер и территорию у Главпочтамта. Чем больше в Туле будет красивых мест отдыха, тем комфортнее будут чувствовать себя горожане и многочисленные туристы.

Участие в голосовании в этот день принял начальник ГУ по Зареченскому округу Максим Щербаков и жители Заречья.

Любовь Розенау, старшая по дому №10, ул. Галкина:

– Я проголосовала за ул. Менделеевскую. Работы по благоустройству исторического центра проведены масштабные. Хотелось бы, чтобы там был законченный ансамбль и продолжилась реконструкция близлежащих улиц. На набережной, в музейном квартале гуляет много народу. Большинство туляков довольны тем, как преображается город. Голосование – это хорошая идея, люди сами выбирают, какие скверы и улицы благоустроить в первую. Это хорошая практика – спрашивать у жителей, советоваться с нами. Важно, что нам доверяют, поэтому жители нашего дома решили принять участие в голосовании. В последнее время в Туле благоустроено много дворовых территорий, в том числе наш по ул. Галкина, 10 – тематический двор, посвященный Курску.

Отдать свой голос горожане могут на портале «Открытый регион 71» и на сайте администрации города Тулы. Также голосование открыто на пяти счетных территориальных участках в главных управлениях по территориальным округам. Дополнительно организованы выездные участки на крупных предприятиях города

Итоги рейтингового голосования будут подведены 1 марта 2019 года на заседании общественной муниципальной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU