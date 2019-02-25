2019-02-25T14:25:24+03:00
Спорт

Стадион "Арсенал" закрыли для матчей РПЛ: как газон выглядит сейчас

[фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Несмотря на недавние уверенные утверждения руководства клуба, что поле Центрального стадиона «Арсенал» будет готово к предстоящим весенним играм по всем параметрам, газон все же забраковали. Приговор РПЛ — закрыть стадион «Арсенал» для проведения матчей Премьер-Лиги.

Решение комиссии РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России было сформировано после повторной проверки поля. Оказалось, что положительной динамики формирования травяного покрытия нет.

Клубу ранее уже были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, но они не были учтены.

По некоторым данным, на матче «Арсенал» - ЦСКА в Туле ожидалось порядка 18 тысяч болельщиков. Когда и где теперь состоится матч 18-го тура, который должен был стать для канониров домашним, сообщат дополнительно.

Наш фотокорреспондент побывал на стадионе в Туле и запечатлел, как выглядит газон сегодня, 25 февраля:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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