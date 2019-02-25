2019-02-25T14:00:30+03:00
Происшествия

В ДТП с "Фольксвагеном" и "Ладой" в Алексине пострадала женщина

Она получила различные телесные повреждения
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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24 февраля 2019 года, в 01:00 на улице Тульская города Алексина Тульской области произошло ДТП.

60-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Polo» столкнулся с автомобилем «Lada Kalina», под управлением молодого человека 26 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал пассажир автомобиля «Volkswagen» - женщина 36 лет. Она получила различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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