В ДТП с "Фольксвагеном" и "Ладой" в Алексине пострадала женщина
Она получила различные телесные повреждения
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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24 февраля 2019 года, в 01:00 на улице Тульская города Алексина Тульской области произошло ДТП.
60-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Polo» столкнулся с автомобилем «Lada Kalina», под управлением молодого человека 26 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадал пассажир автомобиля «Volkswagen» - женщина 36 лет. Она получила различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU