В ДТП на Максимовского в Туле пострадал восьмилетний ребенок
В момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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23 февраля 2019 года, в 10:55 на улице Максимовского в Туле произошло ДТП.
36-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Passat», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Suzuki Liana», под управлением мужчины 57 лет.
В результате ДТП в Туле пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Volkswagen» - мальчик восьми лет. Он который получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
В момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении, без специального детского кресла.
ИСТОЧНИК KP.RU