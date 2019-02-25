В ДТП на Максимовского в Туле пострадал восьмилетний ребенок

СЕГОДНЯ 13:44 2019-02-25T13:44:45+03:00

В момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении

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23 февраля 2019 года, в 10:55 на улице Максимовского в Туле произошло ДТП.

36-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Passat», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Suzuki Liana», под управлением мужчины 57 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Volkswagen» - мальчик восьми лет. Он который получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

В момент происшествия ребенок находился на заднем пассажирском сидении, без специального детского кресла.

ИСТОЧНИК KP.RU