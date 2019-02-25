В Тульской области 14-летний мальчик попал под машину, катаясь с горки

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-25T13:32:11+03:00

В результате ДТП в Тульской области мальчик получил различные повреждения

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23 февраля 2019 года, в 10:40 на улице Молодежной в поселке Гигант Ясногорского района Тульской области произошло ДТП.

Несовершеннолетний пешеход - 14-летний мальчик, катаясь с ледяной горки рядом с проезжей частью дороги, попал между передним и задним колесом автомобиля «Kia Rio», под управлением мужчины 57 лет.

В результате ДТП в Тульской области мальчик получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU