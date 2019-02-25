В Тульской области 14-летний мальчик попал под машину, катаясь с горки
В результате ДТП в Тульской области мальчик получил различные повреждения
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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23 февраля 2019 года, в 10:40 на улице Молодежной в поселке Гигант Ясногорского района Тульской области произошло ДТП.
Несовершеннолетний пешеход - 14-летний мальчик, катаясь с ледяной горки рядом с проезжей частью дороги, попал между передним и задним колесом автомобиля «Kia Rio», под управлением мужчины 57 лет.
В результате ДТП в Тульской области мальчик получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU