Под Тулой "Киа" протаранила отбойник: пострадали двое
Водитель и пассажир получили различные телесные повреждения
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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22 февраля 2019 года, в 04:35 на 40-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск» городского округа города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.
54-летняя женщина на автомобиле «Kia Rio» не справилась с управлением и врезалась в препятствие - барьерное ограждение.
В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель и пассажир автомобиля «Kia» - 45-летний мужчина. Оба получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU