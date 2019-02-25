2019-02-25T11:56:55+03:00
Происшествия

За неделю в Туле произошло 163 ДТП

Один человек погиб
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период с 18 по 25 февраля в ЕДДС в Туле поступило 5902 обращения граждан. В городе произошло 29 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 163 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб.

За минувшую неделю произошло 9 пожаров, 3 человека погибли.

Сотрудники поисково-спасательной службы осуществила 43 выезда, во время которых оказана помощь 117 гражданам, спасено 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Масленица 2019 в Туле: широкие гуляния, масленичный столб, хоккей в валенках и блины
Толщина льда на Оке в Тульской области уменьшается
В девятиэтажке по Новомосковской в Туле произошел пожар
На нескольких улицах Тулы временно отключат светофоры
В Туле продолжается рейтинговое голосование за общественные пространства
Юрий Цкипури проголосовал за благоустройство общественного пространства
Стадион "Арсенал" закрыли для матчей РПЛ: как газон выглядит сейчас
В ДТП с "Фольксвагеном" и "Ладой" в Алексине пострадала женщина
В ДТП на Максимовского в Туле пострадал восьмилетний ребенок
В Тульской области 14-летний мальчик попал под машину, катаясь с горки
Под Тулой "Киа" протаранила отбойник: пострадали двое
Тулячка стала жертвой друга-вора
В Тульской области прошел II Тульский лыжный марафон
«Ростелеком» организовал для тульских школьников уроки Безопасного интернета
В Туле прошел финал Первенства по мини-футболу памяти воина-интернационалиста Александра Чихирева
Туляки увидели трофейную технику и вооружение из районов боевых действий в Сирии
Тульский государственный университет и компания Essity запустили совместную магистерскую программу
На трассе в Тульской области столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавший
На улице Академика Павлова удалили 10 аварийных деревьев