За неделю в Туле произошло 163 ДТП

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-25T11:56:55+03:00

Один человек погиб

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В период с 18 по 25 февраля в ЕДДС в Туле поступило 5902 обращения граждан. В городе произошло 29 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 163 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб.

За минувшую неделю произошло 9 пожаров, 3 человека погибли.

Сотрудники поисково-спасательной службы осуществила 43 выезда, во время которых оказана помощь 117 гражданам, спасено 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU