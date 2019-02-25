За неделю в Туле произошло 163 ДТП
Один человек погиб
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В период с 18 по 25 февраля в ЕДДС в Туле поступило 5902 обращения граждан. В городе произошло 29 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.
За отчетный период на территории муниципального образования произошло 163 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб.
За минувшую неделю произошло 9 пожаров, 3 человека погибли.
Сотрудники поисково-спасательной службы осуществила 43 выезда, во время которых оказана помощь 117 гражданам, спасено 7 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU