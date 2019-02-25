Тулячка стала жертвой друга-вора
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Туле полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи.
Жертвой преступления стала 42-летняя местная жительница. Из ее жилища украли золотые украшения, мобильные телефоны и 180 тысяч рублей.
Полицейскими в качестве подозреваемого был задержан 36-летний близкий знакомый женщины.
Как выяснилось, накануне кражи он поссорился с потерпевшей, когда был у нее в квартире. Мужчина знал, где могут находиться ценности, и умыкнул их оттуда.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU