Тулячка стала жертвой друга-вора

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-25T11:56:02+03:00

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В Туле полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи.

Жертвой преступления стала 42-летняя местная жительница. Из ее жилища украли золотые украшения, мобильные телефоны и 180 тысяч рублей.

Полицейскими в качестве подозреваемого был задержан 36-летний близкий знакомый женщины.

Как выяснилось, накануне кражи он поссорился с потерпевшей, когда был у нее в квартире. Мужчина знал, где могут находиться ценности, и умыкнул их оттуда.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU