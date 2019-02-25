В Тульской области прошел II Тульский лыжный марафон

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-25T11:15:48+03:00

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24 февраля 2019 года, на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» состоялся старт II Тульского лыжного марафона.

В мероприятии приняли участие 600 профессиональных спортсменов и любителей из всех уголков области и других регионов.

В заездах приняли участие лыжники от 4 лет. Они вышли на трассу протяженностью 1 километр. Основными стали заезды на дистанции 10, 30 и 50 километров.

Для участников работала полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU