«Ростелеком» организовал для тульских школьников уроки Безопасного интернета

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-25T10:03:15+03:00

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«Ростелеком» запустил в Тульском регионе проект «Безопасный интернет», который включает цикл классных часов и родительских собраний, направленных на обеспечение безопасного поведения ребенка в глобальной сети. Проект реализуется совместно с тульской компьютерной академией «Рубикон» с целью повышения уровня цифровой грамотности молодого поколения, а также привлечения внимания родителей и педагогов к проблеме детской безопасности в интернете.

Первые тематические занятия прошли для учащихся 6-9-х классов Центра Образования №1 города Тулы. Специалисты компании рассказали школьникам о способах защиты от негативного контента и вредоносных программ, а также грамотном использовании персональных данных в интернете и корректном общении с другими пользователями Сети.

Уроки по «Безопасному интернету» проходят в интерактивном режиме. Дети вовлечены в открытый диалог с преподавателем и на собственных примерах стараются разобраться в ситуациях, связанных с поведением в сети. В рамках проекта предусмотрены также тематические родительские собрания с участием профильных ведомств.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Проблема информационной безопасности детей в интернете становится все более актуальной. Это связано со стремительным развитием цифровых технологий и увеличением числа несовершеннолетних пользователей интерактивными ресурсами. Наш проект рассчитан не только на молодежь, но и на взрослую аудиторию. Значительный цифровой разрыв между поколениями не позволяет родителям активно влиять на деятельность ребенка в Сети. Здесь умные сервисы «Ростелекома» могут стать полезным инструментом в защите детей от опасного контента. Среди них решение Kaspersky Safe Kids, разработанное нами совместно с “Лабораторией Касперского”».

Kaspersky Safe Kids обеспечивает защиту на любых устройствах под управлением Windows, iOS или Android. Это решение даёт родителям возможность ограничивать время использования устройств, регулировать доступ к сайтам и программам, отслеживать звонки и SMS, определять местонахождение и устанавливать «безопасную зону». SMS-информирование позволяет своевременно получать информацию о действиях ребенка, а онлайн-советы психолога помогут оценить поведение детей в интернете. Абоненты, пользующиеся услугами домашнего или мобильного интернета от «Ростелекома», могут подключить опцию в Едином личном кабинете.

ИСТОЧНИК KP.RU