В Туле прошел финал Первенства по мини-футболу памяти воина-интернационалиста Александра Чихирева
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24 февраля 2019 года, в спортивном комплексе «Химик» поселка Ленинский прошел финал Первенства по мини-футболу среди школьных команд региона.
Мероприятие посвящено памяти погибшего в Афганистане воина-интернационалиста Александра Чихирева. На турнир была приглашена мама боевого офицера, Нина Борисовна, а также ветераны боевых действий.
Председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец вручил матери Александра Чихирева благодарственное письмо губернатора Алексея Дюмина за активную общественную деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU