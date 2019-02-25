В Туле прошел финал Первенства по мини-футболу памяти воина-интернационалиста Александра Чихирева

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-25T09:41:45+03:00

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24 февраля 2019 года, в спортивном комплексе «Химик» поселка Ленинский прошел финал Первенства по мини-футболу среди школьных команд региона.

Мероприятие посвящено памяти погибшего в Афганистане воина-интернационалиста Александра Чихирева. На турнир была приглашена мама боевого офицера, Нина Борисовна, а также ветераны боевых действий.

Председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец вручил матери Александра Чихирева благодарственное письмо губернатора Алексея Дюмина за активную общественную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU