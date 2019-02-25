СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-25T09:05:31+03:00

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Туляки увидели трофейную технику и вооружение из районов боевых действий в Сирии. 24 февраля на Московский вокзал Тулы прибыл железнодорожный состав с передвижной выставкой.

На железнодорожной станции выступили музыканты военного оркестра 106-й воздушно-десантной дивизии, ансамбль «Крылатая Гвардия» и солисты Тульской областной филармонии.

Гости познакомились с выставкой современного вооружения и военной техники гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.

На перроне работали мобильные пункты отбора, которые приглашали жителей области на военную службу по контракту.

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» приурочена к 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Состав с 23 февраля по 8 мая с передвижной выставкой совершит остановки на 61 крупной железнодорожной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU