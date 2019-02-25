Тульский государственный университет и компания Essity запустили совместную магистерскую программу

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-25T08:36:23+03:00

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Тульский государственный университет запустил обновленную магистерскую программу «Автоматизация научных исследований, испытаний и экспериментов» по направлению «Управление в технических системах». В рамках программы уже обучается первая группа студентов, будущих инженеров-электронщиков. Инициатором создания магистерской программы стала компания Essity, международный производитель товаров для гигиены и здоровья, две фабрики которой, работающие с самым современным европейским оборудованием, расположены в г. Советске и г. Венёве Тульской области.

Идея внести изменения в существующую в ТулГУ образовательную программу подготовки инженеров возникла в компании Essity ещё в 2013 году, во время запуска второй линии конвертинга на фабрике в г. Советске. Технические особенности нового промышленного оборудования требовали определенных знаний в области автоматизации. Специалисты кадровой службы столкнулись с тем, что нужных для работы на фабриках Essity знаний у выпускников вузов Тульской области нет, а знания, полученные в университете, не подходят для работы на современном производстве.

В результате в 2018 году было принято решение о совместной подготовке магистерской программы для студентов технических специальностей в рамках кафедры «Информационная безопасность» Института прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ. Учебный план программы «Автоматизация научных исследований, испытаний и экспериментов» по направлению «Управление в технических системах» был переработан в соответствии с рекомендациями инженеров компании Essity и на сегодняшний день включает в себя основные дисциплины для формирования у студентов необходимых знаний для работы на современном производственном предприятии.

«Производство компании Essity построено на работе с самым современным оборудованием, требующим определенных знаний в области автоматизации, электротехники, механики. Запуск магистерской программы в ТулГУ – прекрасная возможность помочь студентам – будущим специалистам по управлению в технических системах – стать квалифицированными специалистами, востребованными на рынке», – говорит Артем Лебедев, директор фабрики Essity в г. Советске.

Магистерская программа включает в себя теоретические и практические занятия, которые проводятся как в вузе, так и на фабриках Essity. На одном из курсов студенты изучают, как устроено оборудование от ведущих мировых производителей, его технические особенности и правила работы на нем. Другой курс базируется на системном подходе к профессии инженера-электронщика. На нём студентам рассказывают о принципиальной части профессии – от типов датчиков до возможных архитектур систем управления технологическими процессами. В результате студент будет понимать свое место на производстве, познакомится с основными компонентами и принципами автоматизации.

В дополнение к основному оборудованию, которое предлагает университет, инженеры компании Essity определили необходимый для обучения студентов инвентарь и разработали специальный стенд, который в ближайшее время передадут в пользование ТулГУ. На стенде сосредоточены современные и часто применяемые на производстве инструменты, к ним прилагаются инструкции. Работа со стендом поможет студенту овладеть техническим сленгом, изучить процессы автоматизации и информационных технологий, таких как программирование промышленных контроллеров с различными языками, основы электротехники, современные методы управления электроприводом, современные типы сенсоров и т.п. Также на стенде можно будет изучить классическую образовательную программу по теории автоматического управления: регуляторы, их оптимизация, моделирование объектов управления.

«Мы с интересом и воодушевлением приняли предложение компании Essity по участию в формировании образовательной программы для магистров. Это отличная возможность передать студентам ТулГу опыт профессионалов одного из ведущих производителей в Тульской области. Обновленная магистерская программа позволит студентам обучиться действующим стандартам профессии, стать востребованными специалистами, найти достойную работу и способствовать развитию производственного потенциала Тульской области», - говорит Дмитрий Ломовцев министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области.

В 2018 году в обновленную магистерскую программу приняли 5 студентов. В 2019 году планируется организовать новую образовательную программу, которая будет учитывать все нюансы работы на современных производственных предприятиях. После успешного завершения обучения первого набора студентов новой магистерской программы, ТулГУ и специалисты компании Essity планируют начать разработку учебного плана для бакалавров.

ИСТОЧНИК KP.RU