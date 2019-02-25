На трассе в Тульской области столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-25T08:11:06+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая

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25 февраля на 141 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Газель Некст", "Хайма", "Ман" и "Хендай Солярис". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 05:25.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавший.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человека личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU