2019-02-25T08:11:06+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавший

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая
Мария ВЛАСОВА
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25 февраля на 141 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Газель Некст", "Хайма", "Ман" и "Хендай Солярис". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 05:25.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавший.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человека личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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