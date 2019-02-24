2019-02-24T14:24:48+03:00
Происшествия

16 человек тушили пожар в доме в Слободке

Причина пожара в Туле устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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24 февраля 2019 года в 04:43 в селе Слободка ГО Тула произошел пожар в доме.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-52, по одному расчету ПСЧ-5, ПСЧ-3 и ПЧ-81.

Вместе они погасили пламя за 7 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорело чердачное помещение по всей площади, в кухне на 1-м этаже обгорела мебель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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