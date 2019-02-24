16 человек тушили пожар в доме в Слободке
Причина пожара в Туле устанавливается
Изменить размер текста:
24 февраля 2019 года в 04:43 в селе Слободка ГО Тула произошел пожар в доме.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-52, по одному расчету ПСЧ-5, ПСЧ-3 и ПЧ-81.
Вместе они погасили пламя за 7 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорело чердачное помещение по всей площади, в кухне на 1-м этаже обгорела мебель.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU