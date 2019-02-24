За сутки трое туляков стали жертвами телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-24T14:00:26+03:00

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За прошедшие сутки на территории Тульской области были совершены три телефонных мошенничества.

45-летнему жителю Зареченского округа на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Он, прикинувшись сотрудником банка, обманным путем выяснил у потерпевшего реквизиты карты и списал с нее 12,5 тысяч рублей.

67-летней жительнице Привокзального округа также позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности банка, произвел списание с карты почти 15 тысяч рублей.

У 72-летней жительницы Тёпло-Огарёвского района таким же способом были списаны с банковской карты 1 800 рублей.

В полиции проводятся процессуальные проверки, устанавливаются поодозреваемые.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан, чтобы не стать потерпевшими от противоправных деяний, ни в коем случае никому нельзя сообщать реквизиты банковских карт. В случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми. Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.

ИСТОЧНИК KP.RU