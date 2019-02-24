В Тульской области проходит профилактическая акция «Мужское здоровье»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-02-24T13:44:17+03:00

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24 февраля 2019 года, с 11:00 до 16:00 В Тульской области пройдет профилактическая акция «Мужское здоровье», приурочененная ко Дню защитника Отечества.

Главными местами проведения акции станут:

- в городе Тула – площадь ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, д.2;

- в городе Алексин – Центральная площадь;

- в городе Ефремов – площадь ДК «Октябрьский», ул. Мира, д.2;

- в городе Суворов - Дворцовая площадь.

Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти следующие обследования:

- флюорография легких;

- осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта;

- дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи;

- забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА) для мужчин с целью выявления патологии предстательной железы;

- электрокардиография в покое (ЭКГ);

- измерение функционального состояния легких – спирометрия, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.

По итогам скринингового обследования будут проведены консультации врачами-специалистами, даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья и рекомендации по дальнейшему дообследованию в государственных учреждениях здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU