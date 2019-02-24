2019-02-24T13:34:53+03:00
Происшествия

В поселке Южно-Ватцевский вспыхнула хозпостройка

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

23 февраля 2019 года, в 23:37 в службу спасения сообщили о пожаре в хозяйственной постройке, расположенной по адресу: Тульская область, Суворовский район, пос. Южно-Ватцевский.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-73.

Вместе они справились с огнем за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия хозяйственная постройка изнутри выгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
16 человек тушили пожар в доме в Слободке
За сутки трое туляков стали жертвами телефонных мошенников
В Тульской области проходит профилактическая акция «Мужское здоровье»
При пожаре в квартире на Седова в Туле пострадал человек
Грузовик придавил легковушку на трассе под Тулой: пострадал человек
В деревне Ладерево загорелась "девятка"
24 февраля в Туле дежурит Евгений Пятисоцков
Полицейские рассказали школьникам о своей работе
В Туле прошла интеллектуально-познавательная игра «Семья и город»
Ночью Тулу будут убирать 78 единиц техники
Ранним утром в Ясногорске сгорела дача
Поле стадиона "Арсенал" закрыли для проведения игр РПЛ
Улицы Тулы поделили на зоны регламентации по размещению рекламных вывесок
На улице Рязанской в Туле произошло ДТП
В селе Кузьминки загорелся сарай
При пожаре в квартире на Пролетарской в Туле пострадал человек
13-летняя тулячка получила перелом, упав на скользких ступеньках супермаркета
В Туле продолжается отлов бездомных животных
Компания Essity вошла в Ежегодник по Устойчивому развитию 2019 года