В поселке Южно-Ватцевский вспыхнула хозпостройка
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 февраля 2019 года, в 23:37 в службу спасения сообщили о пожаре в хозяйственной постройке, расположенной по адресу: Тульская область, Суворовский район, пос. Южно-Ватцевский.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-73.
Вместе они справились с огнем за 4 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия хозяйственная постройка изнутри выгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU