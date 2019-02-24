В поселке Южно-Ватцевский вспыхнула хозпостройка

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-24T13:34:53+03:00

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23 февраля 2019 года, в 23:37 в службу спасения сообщили о пожаре в хозяйственной постройке, расположенной по адресу: Тульская область, Суворовский район, пос. Южно-Ватцевский.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-73.

Вместе они справились с огнем за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия хозяйственная постройка изнутри выгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU