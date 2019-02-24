При пожаре в квартире на Седова в Туле пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-24T11:18:13+03:00

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23 февраля 2019 года, в 21:14 на улице Седова в Туле произошел пожар в квартире одного из домов.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-19, по одному расчету ОП ПСЧ-5 и ПСЧ-4.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

По сообщению регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия в одной из комнат сгорели постельные принадлежности, обгорела мебель, закоптились стены в коридоре.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU