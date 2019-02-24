Грузовик придавил легковушку на трассе под Тулой: пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-24T11:15:09+03:00

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23 февраля 2019 года, в 20:27 на 165-ом км трассы М-2 "Крым" в ГО Тула произошло ДТП.

Столкнулись два авто - "Лада Калина" и "Мерседес Атего".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, в автоаварии пострадал человек.

Его извлекали из авто с помощью аварийно-спасательного инструмента "Вебер".

Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU