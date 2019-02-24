Грузовик придавил легковушку на трассе под Тулой: пострадал человек
Подробности выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 февраля 2019 года, в 20:27 на 165-ом км трассы М-2 "Крым" в ГО Тула произошло ДТП.
Столкнулись два авто - "Лада Калина" и "Мерседес Атего".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, в автоаварии пострадал человек.
Его извлекали из авто с помощью аварийно-спасательного инструмента "Вебер".
Подробности выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU