В деревне Ладерево загорелась "девятка"
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 февраля 2019 года в 19:26 в деревне Ладерево Алексинского района Тульской области произошло возгорание автомобиля "ВАЗ 2109".
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-28 и ПЧ-59.
Пламя удалось сбить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия автомобиль выгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU