2019-02-24T11:09:02+03:00
Происшествия

В деревне Ладерево загорелась "девятка"

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 февраля 2019 года в 19:26 в деревне Ладерево Алексинского района Тульской области произошло возгорание автомобиля "ВАЗ 2109".

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-28 и ПЧ-59.

Пламя удалось сбить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия автомобиль выгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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