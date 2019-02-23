Полицейские рассказали школьникам о своей работе

СЕГОДНЯ 20:03 2019-02-23T20:03:16+03:00

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В преддверии Дня защитника Отечества в рамках месячника патриотической и оборонно-массовой работы в центре образования № 21 Тулы состоялась встреча обучающихся начальных классов с представителями УМВД России по Тульской области.

В рамках мероприятия второклассники приняли участие в «Веселых стартах», капитанами команд выступили сотрудники полиции УМВД России по Тульской области. Обучающиеся третьих классов под руководством опытных инструкторов «Автоград.71» прошли тесты на знания ПДД, познакомились с сигналами регулировщика и дорожными знаками, отработали правила вождения велосипеда. Четвероклассникам выпала честь получить от сотрудников полиции мастер-класс в рукопашном бое и перетягивании каната.

Первоклассники стали зрителями праздника, наибольший интерес у ребят вызвало выступление кинологов и их питомцев. Сотрудники кинологической службы продемонстрировали навыки собак по выполнению команд, поиску взрывчатых и наркотических веществ, задержанию нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU