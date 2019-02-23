В Туле прошла интеллектуально-познавательная игра «Семья и город»
Фото: Администрация Тулы
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В Туле на базе многопрофильного молодежного центра «Родина» в рамках проходящего с 19 по 27 февраля «Форума семей», посвященного празднованию Дня защитника Отечества, прошла интеллектуально-познавательная игра для участников целевой группы проекта «Семья и город».
6 команд по 10 человек соревновались в сообразительности. Самыми сообразительными оказались ребята из команды «ПАБГ». Ребята получили заряд бодрости и положительных эмоций.
ИСТОЧНИК KP.RU