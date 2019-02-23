Ночью Тулу будут убирать 78 единиц техники

СЕГОДНЯ 19:54 2019-02-23T19:54:21+03:00

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В ночь с 23 на 24 февраля в уборке Тулы будут задействованы 16 человек и 78 единиц техники.

Вывоз снега осуществят 3 бригады рабочих АО «Спецавтохозяйство» (3 погрузчика, 9 КамАЗов, 12 человек), которые проведут уборку снежных масс и обработку противогололедными материалами на проспекте Ленина, Красноармейском проспекте и др.

Работы на улицах города будут производится 38 КДМ, 8 МТЗ, 5 грейдерами.

Также будет выполняться подметание и обработка противогололедными материалами дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, парковочных мест. Работы по благоустройству будут проводится 20 МТЗ, 5 КамАЗами и др.

ИСТОЧНИК KP.RU