Ночью Тулу будут убирать 78 единиц техники
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В ночь с 23 на 24 февраля в уборке Тулы будут задействованы 16 человек и 78 единиц техники.
Вывоз снега осуществят 3 бригады рабочих АО «Спецавтохозяйство» (3 погрузчика, 9 КамАЗов, 12 человек), которые проведут уборку снежных масс и обработку противогололедными материалами на проспекте Ленина, Красноармейском проспекте и др.
Работы на улицах города будут производится 38 КДМ, 8 МТЗ, 5 грейдерами.
Также будет выполняться подметание и обработка противогололедными материалами дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, парковочных мест. Работы по благоустройству будут проводится 20 МТЗ, 5 КамАЗами и др.
ИСТОЧНИК KP.RU