Ранним утром в Ясногорске сгорела дача
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 февраля 2019 года, в 04:40 в службу спасения сообщили о пожаре в деревянной даче, расположенной по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, СНТ "Луч".
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-76 и один расчет ПЧ-94.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия дача cгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU