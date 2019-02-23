Ранним утром в Ясногорске сгорела дача

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-23T13:38:47+03:00

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23 февраля 2019 года, в 04:40 в службу спасения сообщили о пожаре в деревянной даче, расположенной по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, СНТ "Луч".

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-76 и один расчет ПЧ-94.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия дача cгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU