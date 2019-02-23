2019-02-23T13:24:55+03:00
Спорт

Поле стадиона "Арсенал" закрыли для проведения игр РПЛ

Когда и где состоится матч 18-го тура ПФК "Арсенал" - ПФК ЦСКА сообщат дополнительно
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Футбольный газон стадиона «Арсенал» (г. Тула) закрыт для проведения матчей Премьер-Лиги. Таков приговор РПЛ.

Решение комиссии РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России было сформировано после повторной проверки поля.

Оказалось, что положительной динамики формирования травяного покрытия нет.

Клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, но они не были исполнены.

Когда и где состоится матч 18-го тура ПФК "Арсенал" - ПФК ЦСКА, который должен был стать для канониров домашним, сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24