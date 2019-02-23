Поле стадиона "Арсенал" закрыли для проведения игр РПЛ
Футбольный газон стадиона «Арсенал» (г. Тула) закрыт для проведения матчей Премьер-Лиги. Таков приговор РПЛ.
Решение комиссии РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России было сформировано после повторной проверки поля.
Оказалось, что положительной динамики формирования травяного покрытия нет.
Клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, но они не были исполнены.
Когда и где состоится матч 18-го тура ПФК "Арсенал" - ПФК ЦСКА, который должен был стать для канониров домашним, сообщат дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU