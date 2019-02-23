Улицы Тулы поделили на зоны регламентации по размещению рекламных вывесок

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-23T13:07:52+03:00

Цель нововведений – приведение в единообразный вид рекламных вывесок на фасадах в центре города

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Согласно внесенным изменениям в Правила благоустройства (приложение №13) улицы поделены на три зоны регламентации в части размещения рекламных вывесок на зданиях – улицы строгой регламентации, общей регламентации и нерегламентируемые. Изменения вступили в силу в сентябре 2018 года.

Цель нововведений – приведение в единообразный вид рекламных вывесок на фасадах в центре города. Ранее эти моменты не были отображены в Правилах по благоустройству, и предприниматели могли размещать вывески любого формата.

В зоне строгой регламентации можно размещать только два вида вывесок – это объемные буквы без подложки и панель-кронштейны. Если в одном здании размещено несколько хозсубъектов, то вывески упорядочиваются и размещаются соразмерно друг другу.

Объемные буквы в первой зоне должны быть не более пяти метров.

Есть требования, которые касаются всех зон. Во-первых, это максимальный размер вывески – не более 70% длины фасада здания. Еще одно требование – на один вход должна приходиться одна вывеска. Конструкции не должны быть выше второго этажа, загораживать оконные и дверные проемы, размещаться не ближе 2 м от мемориальных досок.

В зону строгой регламентации входят следующие улицы: проспект Ленина до ул. Первомайской, Красноармейский проспект до ул. Лейтейзена, ул. Советская, весь исторический центр, ул. Фридриха Энгельса (от ул. Революции до ул. Советской), ул. Революции (от Менделеевской до ул. Советской), пл. Победы, пл. Восстания, пл. Ленина, пл. Московского вокзала и ул. Первомайская (от проспекта Ленина до ул. Фр. Энгельса), ул. Пролетарская до ул. Чапаева, Октябрьская до ул. М.Горького и др.

В зоне общей регламентации список разрешенных конструкций увеличен – это сетевые короба, лайтбоксы, несветовые таблички.

В эту зону вошли: пр-т Ленина (от ул. Первомайской до конца), Красноармейский пр-т (от ул. Лейтейзена до конца), ул. Пузакова, ул. М. Горького (от ул. Октябрьской до ул. Заварной), Хлебная площадь (Центральный рынок), ул. Болдина, ул. 9 Мая и ряд других.

Принцип соразмерности во второй зоне остается, однако нет ограничений по длине надписи.

В третьей зоне ограничений по видам вывесок нет. Но также сохраняется требование на размер вывески – не более 70% длины фасада здания.

Предприниматели, у которых не закончился срок действия колористического паспорта на здание, могут по нему работать и вывеску не менять. Однако при получении нового паспорта рекламную конструкцию придется привести в соответствие с Правилами благоустройства.

Во всех территориальных округах проведены встречи с предпринимателями, разъяснены вступившие в силу изменения. Дополнительные консультации и разъяснения можно получить в управлении по административно-техническому надзору по телефону: 56-01-28.

ИСТОЧНИК KP.RU