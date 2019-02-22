В селе Кузьминки загорелся сарай

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-22T15:48:30+03:00

Изменить размер текста: A A

22 февраля 2019 года, в 12:40 в службу спасения сообщили о пожаре в сарае, расположенном по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, с. Кузьминки, ул. Сухинская.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-44 и ПСЧ-23.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сарай сгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU