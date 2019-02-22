В селе Кузьминки загорелся сарай
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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22 февраля 2019 года, в 12:40 в службу спасения сообщили о пожаре в сарае, расположенном по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, с. Кузьминки, ул. Сухинская.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-44 и ПСЧ-23.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сарай сгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU