2019-02-22T15:41:14+03:00
Происшествия

При пожаре в квартире на Пролетарской в Туле пострадал человек

Еще троих спасли
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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22 февраля 2019 года, в 12:14 на улице Пролетарской в Туле в квартире одного из домов произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ, один расчет ПСЧ-3 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек. Троих удалось спасти.

В результате происшествия в комнате в квартире обгорела мебель, отделочные материалы на стене и потолке.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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