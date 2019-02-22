При пожаре в квартире на Пролетарской в Туле пострадал человек

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-22T15:41:14+03:00

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22 февраля 2019 года, в 12:14 на улице Пролетарской в Туле в квартире одного из домов произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ, один расчет ПСЧ-3 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек. Троих удалось спасти.

В результате происшествия в комнате в квартире обгорела мебель, отделочные материалы на стене и потолке.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU