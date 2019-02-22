2019-02-22T15:35:28+03:00
Происшествия

13-летняя тулячка получила перелом, упав на скользких ступеньках супермаркета

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по факту получения несовершеннолетней травмы при падении
Виктория ЯКУШИНА
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13-летняя девочка упала на льду, спускаясь со ступенек супермаркета. расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Рассвет, ул. Новая, и была госпитализирована в Ваныкинскую больницу. Ей поставили диагноз «Закрытый перелом верхней трети левой плечевой кости со смещением».

Как сообщили в прокуратуре, произошедшее свидетельствует о том, что организация, который принадлежит магазин, не приняла должные меры по очистке ступенек и территории, прилегающей к супермаркеты. Тем самым ООО нарушило закон.

В этой связи прокуратурой района в Общество было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, а также привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Результаты рассмотрения представления находятся на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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