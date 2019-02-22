В Туле продолжается отлов бездомных животных
Заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде, либо по телефонам
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За минувшую неделю в Туле было поймано и определено в приют 23 собаки.
Специалисты ООО «Континент +» выезжали на вызовы по просьбам жителей десять раз. Отлов безнадзорных животных производился на ул. Привокзальной, Сойфера, Ушинского, Овражной, на территории пос. Ленинский, Молодежный, Хомяково.
С отловленными животными будет проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий.
Напоминаем, что заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.
ИСТОЧНИК KP.RU