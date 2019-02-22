Компания Essity вошла в Ежегодник по Устойчивому развитию 2019 года

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-22T14:19:58+03:00

Международный производитель товаров для гигиены и здоровья, компания Essity, была включена в Ежегодник по Устойчивому развитию 2019 (Sustainability Yearbook 2019) в категории лучших производителей товаров повседневного спроса

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Компания Essity также получила награду «Gold Class and Industry Mover» за вклад в области устойчивого развития, а именно за выдающиеся успехи по бережному отношению к окружающей среде, за ведение социальной отчётности, взаимодействие с поставщиками, развитие инноваций и ведение бизнеса на развивающихся рынках.

«Устойчивое развитие – это основа для всего, чем занимается компания Essity. Войти в Ежегодник по Устойчивому развитию в этом году и быть названным промышленным лидером в рейтинге RobecoSAM для нас большая гордость. Это высокое признание результатов нашей деятельности», – говорит Джозефин Эдвал-Бьерклунд, старший вице-президент по коммуникациям компании Essity.

RobecoSAM – эксперт в области инвестирования, основное внимание который уделяет Устойчивым Инвестициям. Он ежегодно проводит оценку вклада компаний всего мира для формирования индекса Доу Джонса, одного из самых престижных индексов в этом направлении.

«Мы рады, что компания Essity присоединилась к Ежегоднику по Устойчивому развитию. Рейтинг RobecoSAM объединяет компании, которые достигли определенных успехов в области их результативности по существенным показателям ESG*. Для каждой компании мы составляем персонализированный процентный рейтинг согласно этим показателям, и в этом году он представлен в открытом доступе. Мы надеемся, что эти данные будут служить надежным источником информации о корпоративной устойчивости для многих покупателей, представителей бизнеса», – говорит Даниэл Уайлд, со-исполнительный директор компании RobecoSAM.

Каждый год, начиная с 2004 г., в Ежегоднике по Устойчивому развитию (Sustainability Yearbook 2019) публикуются результаты международных компаний в каждом сегменте. В 2018 году компания Essity вошла в индекс устойчивого развития Доу Джонса как лидер отрасли в сегменте товаров повседневного спроса.

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ИСТОЧНИК KP.RU