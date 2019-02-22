Под Тулой мужчина на грузовике протаранил путепровод
Пострадал водитель
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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21 февраля 2019 года, в 15:40 на 149-ом километре автодороги «М-2 «Крым»,Ясногорского района Тульской области произошло ДТП.
62-летний мужчина на грузовом автомобиле «Volvo FM», совершил наезд кузовом автомобиля на препятствие - балку путепровода.
В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Volvo». Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU