Под Тулой мужчина на грузовике протаранил путепровод

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-22T11:51:28+03:00

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21 февраля 2019 года, в 15:40 на 149-ом километре автодороги «М-2 «Крым»,Ясногорского района Тульской области произошло ДТП.

62-летний мужчина на грузовом автомобиле «Volvo FM», совершил наезд кузовом автомобиля на препятствие - балку путепровода.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Volvo». Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU