В ДТП под Тулой с "ВАЗом" и "Хендаем" пострадали четыре человека
Среди пострадавших - несовершеннолетняя девушка
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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21 февраля 2019 года, в 14:50 на 3-ем километре автодороги «Орлик - Корсаково» Чернского района Тульской области произошло ДТП.
Автомобиль «ВАЗ 21074», под управлением 51-летнего мужчины, столкнулся с «Hyundai Accent», за рулем которого был мужчины 36 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний пассажир - девушка 17 лет. Она с различными телесными повреждениями была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU