Под Тулой на "встречке" столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-22T11:44:01+03:00

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21 февраля 2019 года, в 07:00 на 159-ом километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» Веневского района Тульской области произошло ДТП.

44-летний мужчина на автомобиле «Land Cruiser 200», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем «BMW X1», под управлением мужчины 33 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали три человека: водитель и два пассажира автомобиля «BMW».

ИСТОЧНИК KP.RU