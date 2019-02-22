Под Тулой на "встречке" столкнулись две иномарки
Пострадали три человека
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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21 февраля 2019 года, в 07:00 на 159-ом километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» Веневского района Тульской области произошло ДТП.
44-летний мужчина на автомобиле «Land Cruiser 200», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем «BMW X1», под управлением мужчины 33 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадали три человека: водитель и два пассажира автомобиля «BMW».
ИСТОЧНИК KP.RU