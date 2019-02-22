Житель Тульской области сделал из своей квартиры наркопритон

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-22T11:37:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области полицейскими был пойман организатор наркопритона.

Как выяснилось, задержанный 25-летний житель Шатска в качестве места для употребления наркотиков предоставлял свою квартиру. Туда к нему регулярно приходили различные гости, как правило, из числа его знакомых.

Подозреваемый уже признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU