Житель Тульской области сделал из своей квартиры наркопритон
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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В Тульской области полицейскими был пойман организатор наркопритона.
Как выяснилось, задержанный 25-летний житель Шатска в качестве места для употребления наркотиков предоставлял свою квартиру. Туда к нему регулярно приходили различные гости, как правило, из числа его знакомых.
Подозреваемый уже признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU